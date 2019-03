Axel Gotthardt tritt in die CSU-Fraktion über

Den Austritt von Axel Gotthardt aus der Fraktion der Freien Wähler hat der Heßdorfer Gemeinderat bereits in seiner November-Sitzung gebilligt.

Wie Bürgermeister Horst Rehder bei der jüngsten Sitzung erklärte, hat Gotthardt den Übertritt in die Fraktion der CSU erklärt. Dies führt natürlich auch zu einer Änderung der Sitzverteilung in den Ausschüssen und der Entsendung der Mitglieder in die Gremien der Zweckverbände. Diese müssen nämlich unter Berücksichtigung des Stärkeverhältnisses der im Gemeinderat vertretenen politischen Gruppierungen erfolgen.

Manfred Bäreis erklärte für die CSU, dass seine Fraktion auf den weiteren Sitz in den gemeindlichen Ausschüssen verzichtet und dass die bisherigen Ausschussbesetzungen unverändert weiter gelten sollen.

Durch den Wechsel von Axel Gotthardt gab es auch eine Änderung der gemeindlichen Vertreter in den Verbänden: Ordentliches Mitglied der Gemeinschaftsversammlung der VG wird Axel Gotthardt (Vertreter Stefan Martin), in die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Seebachgrund wird Stefan Martin entsandt und als Vertreter Stefan Reif.

Für die Freien Wähler erklärte Erich Biermann, dass Johann Ort Fraktionsvorsitzender bleiben soll und er sowie Johann Ort als Vertreter den Sitz im Haushaltsausschuss, im Umwelt- und Verkehrsausschuss sowie im Sozialausschuss besetzen. Der Gemeinderat stimmte zu.