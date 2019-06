Axel Anstötter führt den CSU-Ortsverband

Bei der Hauptversammlung der CSU "Westlich des Mains" im Gemeinschaftshaus in Neudorf ließ Vorsitzender Markus Knipper das Jahr Revue passieren und erinnerte an das Sommerfest in Birkach, das der Höhepunkt des vergangenen Jahres war. Am Schluss seiner Ausführungen bat er um Verständnis dafür, dass er den Vorsitz aus privaten Gründen abgebe. Er würde sich aber gerne weiter für den Ortsverband engagieren.

Die Neuwahlen des Vorstands hatten folgendes Ergebnis: Erster Vorsitzender ist Axel Anstötter, ihn vertreten Johannes Knipper und Markus Knipper; Schatzmeister ist Heinrich Dirauf, Schriftführer Bernhard Dietz. Beisitzer sind Bernhard Ultsch und Christian Lunkenbein, Delegierte der Kreisvertreterversammlung Axel Anstötter, Johannes Knipper und Markus Knipper. Ersatzdelegierte sind Heinrich Dirauf, Bernhard Ultsch und Christian Lunkenbein. Die beiden Vorsitzenden Gabi Böhmer vom Ortsverband Kellbachgrund und Anton Schatz vom Ortsverband Ebensfeld lobten die gute Zusammenarbeit mit dem hiesigen Ortsverband und wünschten dem neuen Vorsitzenden Axel Anstötter viel Erfolg.

Bürgermeister Bernhard Storath sprach über die wichtigsten Themen aus dem Gemeindebereich. Um die richtigen baulichen Entscheidungen an der Schule zu treffen, habe man eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Auch weiterhin sehr aktuell ist die medizinische Zukunft von Kutzenberg. Deshalb werde die Sitzung des Marktgemeinderates mit dem Thema "Krankenhausneubau" in das Feuerwehrhaus verlegt. Für Bauinteressenten stehe ein neues Baugebiet in Döringstadt zur Verfügung. red