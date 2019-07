Burgkunstadt 08.07.2019

Awo-Wanderung rund um Neuensee

Da geht's echt rund bei der Wanderung der Awo am morgigen Donnerstag, zum Neuenseer Weiherrundweg mit Heinz Heinlein. Die Wanderer treffen zur Abfahrt um 13.30 Uhr am Parkplatz der Baur-Sportanlage in...