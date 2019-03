Awo-Wanderung rund um den Dornig

Am morgigen Donnerstag wird unter dem Motto: "Dem Veitsberg ganz nah" rund um den Dornig gewandert. Die Nachmittagstour wird von Wanderwart Erwin Zapf vorbereitet und geführt (Telefon 09572/880 für Rückfragen). Treffpunkt der Wanderfreunde mit Pkw ist um 13.30 Uhr in der Franz-Roscher-Straße bei der Sitzgruppe am Kreuz. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. red