Awo-Wanderer touren durch die Eierberge

Am Donnerstag, 14. Februar, wandert die Awo-Wandergruppe unter dem Motto "die Eierberge rufen" bei Wiesen. Die Nachmittagstour wird von Wanderführer Wolfgang Vetter geführt (Telefon 09572/3332). Treffpunk mit Pkw ist um 13.30 Uhr in der Franz-Roscher-Straße bei der Sitzgruppe am Kreuz. Es ist eine Schlusseinkehr vorgesehen. red