Bischberg vor 13 Stunden

AWO-Verband räumt Fehler ein

Ein 19-jähriger Azubi sitzt wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch in der Bischberger Kita in mehreren Fällen in U-Haft. Nach Kritik der Eltern an der Infopolitik des Trägers findet am heutigen Mittwoch ein Treffen statt.