Awo-Urgestein Horst Linhardt feierte 70. Geburtstag

Dieter Hübner



Der 70. Geburtstag von Horst Linhardt wurde zu einem Treffen der großen Awo-Familie. Der Jubilar, ein Urgestein des Trebgaster Ortsvereins der Arbeiterwohlfahrt und gleichzeitig dessen Vorsitzender, konnte in der Anna-Hübner-Begegnungsstätte viele Gratulanten begrüßen.Allen voran Landtagsvizepräsidentin Inge Aures , die als Vorsitzende die Glückwünsche des Awo- und des SPD-Kreisverbands übermittelte. Sie stellte die Bereitschaft des Jubilars heraus, als langjähriges Mitglied desKreisvorstands Verantwortung übernommen zu haben und sich dort auch aktiv im Bauausschuss einzubringen. Aures wünschte ihm und sich: "Bleib g‘sund - und bleib uns treu."Bürgermeister Werner Diersch dankte dem Jubilar dafür, seit Jahrzehnten seine Lebenserfahrung in die Awo einzubringen. Er erinnerte daran, dass Horst Linhardt 1979 den Ortsverein in der "Dorfschänke" mit aus der Taufe hob und gleich den Vorsitz übernahm.Weitere Gratulanten waren Awo-Geschäftsführerin Elisabeth Weith, Miriam Lauterbach, Beisitzerin Inge Luther und Beisitzer Rudi Hofmann vom Kreisverband, Wiltrud Burger (Ortsverein Trebgast ), Adelheid Wich (Mainleus), Gerlinde Konrad (Burgkunstadt), Heinz Nowack (Stadtsteinach), die Leiterin des Mehrgenerationenhauses Mainleus, Ingrid Wagner, und Siegfried Konrad von der Donnerstags-Wandergruppe in Burgkunstadt.Gekommen waren auch Pia Aßmann mit einem Team vom Betreuer-Stammtisch Himmelkron und Martina Mattner von den Wanderfreunden Bindlach. Die örtlichen Vereine waren vertreten mit Vorsitzendem Herwig Neumann (Gartenbauverein), Reiner Bock und Reimund Mösch (TSV) sowie Schützenmeister Thomas Hahn und Siegward Wichmann (TSV-Schützenabteilung).