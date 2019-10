Awo startet ihre Herbstsammlung

"Es sind zu viele Menschen, die auch in Stadt und Landkreis Coburg materielle Not leiden müssen. Diese, wenn eingetreten, zu lindern, oder im Vorfeld zu verhindern, das ist die Aufgabe der Awo", sagt der Vorsitzende des Arbeiterwohlfahrt-Kreisverbandes Coburg, Hubert Joppich. Das Motto der Herbstsammlung von Montag, 21., bis Sonntag, 27. Oktober, lautet "100 Jahre Hilfe, die ankommt". Seit der Gründung vor einem Jahrhundert durch Marie Juchacz gestaltet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Angebote und bietet Dienste an, mit denen Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt werden. Zu diesen Personengruppen gehören Kinder und ihre Familien. Mehr als 250 000 Kinder und Jugendliche in Bayern sind von Armut bedroht. "Auch der Awo-Kreisverband Coburg steht Bedürftigen zur Seite", hebt Awo-Geschäftsführer Carsten Höllein hervor. Anlaufstellen wie das Awo-Kinderhaus Abenteuerland in Coburg oder die Awo-Mittagsbetreuung an der Jean-Paul-Schule Coburg leisten mit ihrer täglichen Arbeit einen Beitrag dazu, Benachteiligungen aufgrund von Armut zu verhindern und die Bildung zu verbessern. Für diese Aufgaben bittet der Awo-Kreisverband Coburg die Bürger in Stadt und Landkreis Coburg um Spenden bei der Herbstsammlung. Ehrenamtliche Sammler sind während dieser Zeit unterwegs. cahö