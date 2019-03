Awo-Ortsverein Bad Rodach zeichnete treue Mitglieder aus

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Deutschland feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. "Unser Weinfest im September wird ganz in Zeichen des Jubiläums stehen", kündigte der Vorsitzende des Ortsvereins Bad Rodach, Herbert Müller, bei der Hauptversammung im Mehrgenerationenhaus (MGH) Awo-Treff Bad Rodach an.

Der Awo-Ortsverein mit seinen 161 Mitgliedern kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken: Er richtete wieder den Fasching der Generationen in der Stadthalle aus, ging auf große Fahrt mit einem Ausflug und unterstützte den Awo-Kreisverband Coburg beim Besuch der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Franziska Giffey, im MGH Bad Rodach im August des vergangenen Jahres. Im Herbst pflegten die Mitglieder des Wohlfahrtsverbandes die Geselligkeit erstmals bei einem Weinfest.

Auf offene Ohren bei Bürgermeister Tobias Ehrlicher stieß der Awo-Ortsverein mit seiner Bitte, ihn bei Veranstaltungen zu entlasten: So sagte Ehrlicher zu, dass er den Ortsverein beim Fasching der Generationen 2020 mit einer Spende unterstützen werde. Unter Beifall bedankte sich Herbert Müller: "Wir können damit den Eintrittspreis senken."

Christine Thomas berichtete von gelungenen Clubnachmittagen, bei denen die Besucher mit Gesang, Geschichten und Geselligkeit die Gemeinschaft pflegten.

Awo-Geschäftsführer Carsten Höllein hob hervor, welch hohen Stellenwert das MGH in Bad Rodach habe. Dessen Arbeit sei überregional bekannt und erfahre eine große Würdigung.

Auch Bürgermeister Ehrlicher lobte das Wirken und das Engagement im MGH Bad Rodach. Die Kommune erkenne das an und unterstütze deshalb die Einrichtung finanziell.

Vorsitzender Herbert Müller, Geschäftsführer Carsten Höllein und Bürgermeister Ehrlicher ehrten treue Mitglieder: Helga Schuler für zehn Jahre Mitgliedschaft; Erika Florschütz und Johann Vogt für 20 Jahre; Gisela Böttcher, Christa Meyer, Ingeborg Graßmuck, Elisabeth Weber, Reinhardt Wölfert, Waltraud Schwarz und Marlene Günther für 25 Jahre; Roswitha Beierweck und Rosa Wallor für 30 Jahre; Helga Jäckel und Monika Schnabel für 40 Jahre und Ruth Mäder für 50 Jahre. cahö