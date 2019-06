Awo ist stolz auf ihre Einrichtungen

Die Ehrung treuer Mitglieder stand im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Awo-Ortsvereins Thurnau im "Fränkischen Hof". Unter anderem konnten 29 Männer und Frauen ausgezeichnet werden, die vor 15 Jahren in die Arbeiterwohlfahrt eingetreten waren. Der Grund für die hohe Zahl erläuterte Vorsitzender Dietmar Hofmann: "Die Einweihung unseres Seniorenheims an der Kirchenallee löste damals diesen Mitgliederboom aus."

Hofmann wies auf das starke Engagement der Arbeiterwohlfahrt in Thurnau hin. Mit den beiden Kindergärten in Limmersdorf und in Hutschdorf sowie dem Seniorendorf "Kirschenallee" verfüge die Awo über drei Einrichtungen mit Vorbildcharakter. Der 185 Mitglieder starke Ortsverein habe die beiden Kitas unterstützt und am Kindertag teilgenommen, auch bei der Vorbereitung des Wettbewerbs "Unser Dorf soll schöner werden" sei man von Anfang an dabei. Hofmann dankte besonders seiner Stellvertreterin Elisabeth Ramming und Waltraud Reinhardt, die den Altenklub betreuen.

58 Senioren gehören laut Waltraud Reinhardt dem Altenklub an, der sich im Winter zu geselligen Veranstaltungen trifft und in der wärmeren Jahreszeit Tagesausflüge unternimmt. Diese listete Elisabeth Ramming detailliert auf. Ziele waren das Klöppelmuseum in Nordhalben, das Glasperlenmuseum in Warmensteinach, der Brombachsee, das Sechsämterland und eine Straußen- und Lamafarm.

Unglaublich attraktiv und kreativ waren auch die Aktivitäten in den beiden Kitas, die Tina Amschler ("Kastanienburg" Hutschdorf) und Silvia Härtel ("Lindennest" Limmersdorf) vorstellten. Ob gesunde Ernährung, Verkehrssicherheit oder Apfelpressen, die Aktionen waren vielfältig und lehrreich und machten viel Spaß. Und bei Festen, Ausflügen, Laternenumzügen, Pyjamapartys, einem Großeltern-Brunch und vielem mehr rückten Alt und Jung immer wieder eng zusammen.

Pflege-Petition erfolgreich

Von stabilen Finanzen berichtete Schatzmeister Hans Retsch. Dunja Pfaffenberger, die mit Susan Bär die Kasse geprüft hatte, lobte seine tadellose Arbeit.

Nach der Ehrung (siehe Kasten) berichtete Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Weith von der erfolgreichen Petition "Pflegever(un)sicherung", mit der eine Begrenzung des Eigenanteils bei der stationären Pflege erreicht werden soll. Sie wies ferner auf die Feier "100 Jahre Arbeiterwohlfahrt Deutschland" am 13. Juli in der Kulmbacher Hannes-Strehly-Straße hin.

Bürgermeister Martin Bernreuther lobte die Arbeit und das Angebot der Awo und freute sich besonders, dass die verschiedenen Träger der Betreuungseinrichtungen in Thurnau hervorragend zusammenarbeiten. Er freute sich zudem, dass die beiden Awo-Kindergärten voll belegt sind. red