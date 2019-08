Awo feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Die Arbeiterwohlfahrt feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt das Awo-Sozialzentrum in der John-Weberpals-Straße 35 mit dem "Fachdienst für seelische Gesundheit Kronach - Lichtenfels" und dem Awo-Wohnheim "Haus am Rosenberg" in Kronach ein, dieses Jubiläum mitzufeiern. Am Samstag, 31. August, können die Besucher von 14 bis 17 Uhr bei Live-Musik, Bratwürsten, Häppchen und Salaten sowie Kaffee und Kuchen im Freien einen schönen Nachmittag verbringen. Ein besonderer Höhepunkt ist das Bogenschießen auf der Wiese. Für die Kinderbetreuung ist mit vielen Spielen und Schminken ebenfalls gesorgt. Außerdem können die Gäste einen Blick auf die Marktstände des Fachdienstes und des Wohnheims werfen. red