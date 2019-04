Awo bittet um Hilfe

Vom 8. bis 14. April führt die Arbeiterwohlfahrt unter dem Motto "100 Jahre Hilfe, die ankommt" in Bayern ihre Frühjahrssammlung durch. Seit der Gründung vor einem Jahrhundert durch Marie Juchacz gestaltet die Awo Angebote und bietet Dienste an, mit denen Menschen in schwierigen Lebenslagen unterstützt werden. Die Awo in Bayern zählt der Mitteilung zufolge rund 62 000 Mitglieder und beschäftigt über 29 000 hauptamtliche Mitarbeiter. Darüber hinaus engagieren sich mehr als 13 500 Menschen ehrenamtlich in verschiedenen sozialen Bereichen. In über 1700 Einrichtungen und Diensten ist die Awo landesweit und auf allen Gebieten der sozialen Arbeit, der Erziehung, der Bildung und des Gesundheitswesens tätig. red