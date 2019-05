Ganz im Zeichen des Wanderliedes "Kein schöner Land in dieser Zeit" steht die Maiwanderung der Awo am Mittwoch, 29. Mai. Auf den Spuren von Friedrich Rückert wandert die Gruppe entlang des fränkischen Bibelweges von Seßlach nach Untermerzbach. Anfahrt und Rückfahrt erfolgen mit dem Frankenbus. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Telefon 09561/94415. Die Wanderung ist leicht, es werden etwa elf Kilometer gelaufen. Die Gruppe trifft sich 9.15 Uhr an der Hauptpost in Coburg. red