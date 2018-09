Autoverlosung zum Korbmarkt

Zum 39. Korbmarkt organisiert die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt wieder eine große Autoverlosung. In diesem Jahr wartet ein Toyota Aygo x-sky in der Farbe "vulcanorot" mit einem elektrischen Faltdach im Wert von über 15 500 Euro auf einen neuen Besitzer. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Preise: ein nagelneues Mountainbike sowie ein geflochtener Einkaufskorb bestückt mit einem Einkaufsgutschein im Gesamtwert von 200 Euro. Die Teilnahmescheine können ab sofort in den Treffpunkt-Fachgeschäften für drei Euro pro Los erworben werden und sind während des Korbmarktes t am Marktplatz und am Unteren Tor an den Treffpunkt-Ständen erhältlich. Am Sonntag, 16. September, werden auf der Hauptbühne gegen 20.30 Uhr die Gewinner von der Korbstadtkönigin gezogen. red