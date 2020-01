Autotüre beschädigt

Ein Auto, das am Wochenende im Parkhaus im Staatsbad abgestellt war, wurde beschädigt, ohne dass sich der Verursacher gemeldet hat. Am Sonntagmorgen hatte der Fahrer des schwarzen Skoda bei der Polizei den Vorfall angezeigt, so die Beamten. Das Auto hatte seit Freitag, 23 Uhr, auf der dritten Parketage gestanden. Bei der Rückkehr bemerkte der Mann, dass die Türe hinten links eine Schramme aufwies. Von den Spurenbild her wurde die Tür eines daneben geparkten Fahrzeugs unvorsichtig aufgerissen. Hinweise an die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/6060. pol