Bamberg 22.05.2019

Autotür zerkratzt

In der Hildegardstraße hat zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 9.40 Uhr, ein Unbekannter die Fahrertür eines schwarzen Opel Corsa zerkratzt. Dadurch wurde am Wagen Schaden in Höhe von knapp 600 Euro...