In der Zeit vom Samstag, 17. August, bis Freitag, 30. August, haben bislang unbekannte Täter am Bahnhofsvorplatz in Gräfenberg einen grünen Audi aufgebrochen und haben die Innenverkleidung der Fahrertüre sowie die beiden Frontscheinwerfer entwendet. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wem ist etwas aufgefallen? Zeugenmeldungen erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.