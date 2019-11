Autospiegel total verdreht

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 15.50 Uhr, ein in der Blaicher Straße in Kulmbach abgestelltes Auto beschädigt. Der Täter verdrehte den Außenspiegel des Fahrzeugs derart, dass er nicht mehr funktionstüchtig war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09221/ 6090 mit der Polizeiinspektion Kulmbach in Verbindung zu setzen. pol