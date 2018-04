Autospiegel demoliert

Einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursachte ein bislang Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag am VW einer 26-Jährigen in der Prälat-Fiedler-Straße. Wie die Polizei berichtet, klappte der Unbekannte den Spiegel mit roher Gewalt zur Seite, so dass das Plastikgehäuse abbrach. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Rufnummer 09561/645 209 entgegengenommen. red