Autoscheibe eingeschlagen

Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15 Uhr, die Frontscheibe eines in der Laurenz-Koch-Straße ordnungsgemäß abgestellten Firmenbusses eingeschlagen. Der Schaden an der komplett gesprungenen Scheibe des weißen Mercedes Sprinter beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hammelburg, Tel.: 09732/9060 entgegen. pol