Autoscheibe eingeschlagen und dann geflüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag die Scheibe eines in Neuensorg geparkten Autos eingeschlagen.Eine 53-jährige Frau hatte ihren Ford Galaxy in der Forststraße geparkt, als Zeugen gegen 1.25 Uhr beobachteten, wie der bislang unbekannte Mann sich an dem Fahrzeug zu schaffen machte und die hintere linke Fahrzeugscheibe einschlug. Anschließend gelang ihm die Flucht unerkannt. Der unbekannte Sachbeschädiger kann wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 18 bis 25 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß. Er trug ein weißes Oberteil, eine dunkle Hose und eine auffällige rote Base-Cap Die Neustadter Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Die Beamten interessiert vor allem, wer hat am Samstag, gegen 1.25 Uhr den Mann in Neuensorg gesehen? Wer kann sonst Hinweise geben die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen könnten?Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen.