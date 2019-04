Autos werden angefahren

Zwei Fälle von Unfallflucht verfolgt die Polizei in Ebern. Am Dienstag in der Zeit von 14 bis 14.45 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Carl-Benz-Straße in Ebern geparkter silberfarbener Hyundai angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 750 Euro zu kümmern. Der Unfallverursacher dürfte einen blauen Pkw gesteuert haben. Der zweite Fall: Am Mittwoch in der Zeit von 11 bis kurz vor 12 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der "Alten Ziegelei" in Ebern ein grüner Opel Zafira an der Beifahrerseite angefahren und demoliert. Bei dem Verursacherwagen dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. In beiden Fälle bittet die Polizei in Ebern um Hinweise, Telefon 09531/9240. Wer kann der Inspektionen Angaben machen? red