Autos verkratzt: 8000 Euro Schaden

Rund 8000 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter am Dienstag zwischen 16 und 18 Uhr in der Sudetenstraße. Hier wurden ein grüner VW Golf, ein blauer Toyota Yaris und ein grauer VW Bora verkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol