Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Zu einem Unfall ist es am Freitagabend gekommen. Gegen 22 Uhr fuhr eine 22-jährige Frau mit ihrem Pkw aus Richtung Völkersleier in den Ortsbereich von Wartmannsroth ein. Als sie an der Kreuzung mit ihrem Pkw auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einbiegen wollte, übersah sie einen von rechts kommenden Wagen. Deren 76-jährige Fahrerin versuchte, durch ein Ausweichmanöver den drohenden Zusammenstoß zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei ein Wagen eine Grundstücksmauer streifte. Der Schaden liegt bei mindestens 3500 Euro. pol