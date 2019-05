Autos stoßen an der Einmündung zusammen

Einen Verletzten forderte ein Verkehrsunfall am Freitagabend in Königsberg. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Audi die Haßfurter Straße in Richtung Haßfurt. An der Einmündung zur Alleestraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Toyota einer 40-jährigen Autofahrerin. Die beiden Autos stießen zusammen. Dabei wurde der 59-jährige Beifahrer im Toyota verletzt. Er klagte über Nackenschmerzen und musste deshalb mit einem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus nach Haßfurt transportiert werden. An beiden Autos entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von 8500 Euro.