Autos rollen über verlorene Ladung

Zwei Autos wurden am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 279 beschädigt. Gegen 15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem VW Passat die B 279 von Ebern in Richtung Bamberg. Ihm kam ein Fahrzeug mit Anhänger entgegen. Als die Fahrzeuge fast auf gleicher Höhe waren, flog von der Ladefläche des Anhängers ein Teil der Ladung auf die Gegenfahrbahn, die vom VW überrollt und wieder aufgewirbelt wurde. Hinter dem VW Passat fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem Audi A1, der ebenfalls über das Teil rollte. Bei dem Teil handelt es sich um eine Motorradsitzbank der Marke Yamaha. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils 200 Euro. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Autos mit dem Anhänger. Dabei handelt es sich vermutlich um einen dunklen Kombi.

Die Polizei in Ebern bittet um Hinweise, Telefon 09531/9240.