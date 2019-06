Autos in Werkstatthof beschädigt

Bereits am vergangenen Wochenende sind in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) zwei Autos im Hof einer freien Werkstatt im Bereich der Schulstraße durch einen unbekannten Täter beschädigt worden. Der angerichtete Lackschaden an den Autos wird mit circa 900 Euro beziffert. Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Wer diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat oder sonst Hinweise geben kann, die zur Tataufklärung führen könnten, möge sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, in Verbindung setzen.