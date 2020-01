Autos berühren sich mit Spiegeln

Zwei Autos berührten sich am Freitag gegen 18.50 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haßfurt und Uchenhofen mit ihren Außenspiegeln. Beteiligt waren ein schwarzer Peugeot und ein grauer Pkw, dessen Fahrer nicht bekannt ist. An beiden Autos entstand ein Schaden an den Außenspiegeln. Während der Fahrer des Peugeot nach dem Zusammenstoß anhielt, fuhr der andere Unfallbeteiligte weiter in Richtung Haßfurt, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270 entgegen.