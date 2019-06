Eine 82-Jährige hat einen von ihr verursachten Unfall gemeldet. Sie war in der Salinenstraße stadtauswärts unterwegs gewesen, als sie mit ihrem Auto den linken Außenspiegel eines anderen Wagens erwischte, der am Straßenrand stand. Der Schaden am Auto der Unfallverursacherin beläuft sich auf ungefähr 500 Euro. Der Schaden am anderen Fahrzeug beträgt ungefähr 800 Euro. pol