Autos "beleben" Innenstadt

Zum Bericht "Kostenlos Parken in der Innenstadt im Advent" vom 20. November: Alle Jahre wieder: "Zur Belebung der Innenstadt" verzichtet die Forchheimer Stadtverwaltung in der Adventszeit ab 17 Uhr auf Parkgebühren für Kurzzeitparkplätze. Auf dass sie auch zahlreich kommen mögen, die vielen zusätzlichen Autos, und die Innenstadt reichlich "beleben" mit Parksuchverkehr, Lärm und schlechter Luft. Aus Sicht des Steuerzahlers mag da die Frage erlaubt sein, weshalb hier freigiebig auf Einnahmen verzichtet wird, allein zugunsten der Autofahrer, während derjenige, der sein Auto zu Hause lässt und mit dem Bus in die Stadt fährt, mit Bewunderung nach Aschaffenburg blicken mag - dort ist der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) samstags kostenfrei.

Steffen Müller-Eichtmayer

Forchheim