Autorin Svenja Gräfen liest in der Universität

Die preisgekrönte Autorin und Poetry-Slammerin Svenja Gräfen, noch keine 30 Jahre alt, ist bereits bei über 400 Poetry-Slams, Lesebühnen und Literaturveranstaltungen in Deutschland, Dänemark, Österreich und der Schweiz aufgetreten. Sie leitet Workshops für kreatives Schreiben und debütierte 2017 mit "Das Rauschen in unseren Köpfen". Am Dienstag, 2. Juli, kommt Svenja Gräfen für eine öffentliche Lesung aus ihrem aktuellen Roman "Freiraum" an die Universität Bamberg. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Raum 00.25, An der Universität 2. red