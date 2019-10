Autorin stellt "Honigduft und Meeresbrise" in Zeil vor

Mit "Honigduft und Meeresbrise" ist es Anne Barns alias Andrea Russo gelungen, ein weiteres Buch über Freundschaft, Gefühle und ein erfülltes Leben zu schreiben. Die Autorin kommt auf Einladung der Volkshochschule und der Stadtbibliothek nach Zeil. Sie stellt am Freitag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek ihr Buch vor.

"Geliebte Martha, von dir zu lesen, gibt mir unendlich viel Kraft!" So beginnt der Brief, den Anna in Händen hält. Die mit Tinte auf vergilbtem Papier geschriebenen Buchstaben sind noch immer gut sichtbar. Trotzdem fällt es Anna schwer, die geschwungene Schrift zu entziffern. Nur am Datum gibt es keine Zweifel: Dezember 1941. Vor fast 80 Jahren wurde dieser Brief an ihre Urgroßmutter adressiert, und doch hat Anna ihn eben erst gemeinsam mit ihrer Oma geöffnet. Eigentlich will sie mit ihrem Besuch bei Oma den Verlust ihrer besten Freundin verarbeiten, die bei einem Unfall ums Leben kam. Aber dann führt der Brief Anna schließlich nach Ahrenshoop, wo sie hofft, Antworten zu finden ...

Tickets im Vorverkauf

Einen Kartenvorverkauf gibt es in der Stadtbibliothek und online (www.vhs-hassberge.de). red