Autorin spielt selbst mit bei "Mord im Diner"

Einen Krimi geben die jungen Schauspieler der Realschule am Wochenende zum Besten. Am Freitag und Samstag bringen sie das Stück " Mord im Diner", das ihre Schauspielkollegin Maren Statt geschrieben hat, auf die Bühne."Rechnungen, Mahnungen, Bestellungen. Hier muss doch irgendetwas sein. Mein Gespür lässt mich nie im Stich. Bestelllisten.....100 Tuben Ketchup, 50 Tuben Senf...langweilig...Ach du meine Güte! Zwei Kilogramm Kok...Echt jetzt? Ich wusste doch, das hier irgendetwas nicht stimmt."Auf der Bühne, in der Aula der Realschule Bad Brückenau , wo gerade die letzten Proben für das große Sommerstück stattfinden, ahnt die Kellnerin Isabella (gespielt von Johanna Kohl) in diesem Moment noch nicht, dass sie ihre Entdeckung mit dem Leben bezahlen wird.Das Stück "White Crystal", welches von einer der Hauptdarstellerinnen, Maren Statt, der Theatergruppe quasi auf den Leib geschrieben wurde, spielt in einem typischen New Yorker Diner.Die Kellnerinnen Sue (Lea Metz), Ava (Maren Statt) und Maddi (Katharina Hornung) wollen den Mord an ihrer Kollegin Isabella aufklären und geraten dabei in ein Geflecht aus Korruptionen und Intrigen.Die Theatergruppe "Spektakulös" der Staatlichen Realschule in Bad Brückenau, die im Moment aus 18 Mädchen und zwei Jungen aus dem Klassenstufen sieben bis zehn besteht, probt seit einigen Monaten an dem Stück "White Crystal".Nach vielen Stunden Probenarbeit sind die jungen Schauspieltalente textsicher und überzeugen mit passender Mimik und Gestik. Trotzdem ist eine leichte Aufregung bei allen zu spüren, denn die Premiere des Stückes rückt immer näher. Und erfahrungsgemäß wird erst nach dem letzten Vorhang die Anspannung von allen Beteiligten abfallen.Premiere des Stücks ist am Freitag, 6. Juli, um 19 Uhr in der Aula der Realschule. Eine zweite Aufführung findet am Samstag, 7. Juli, bereits um 18 Uhr statt. Karten hierfür sind im Sekretariat der Schule (Tel.: 09741/2574)zu erhalten.