Autorin liest in Weisendorf

Medicus Cornelius Weinmann kommt vom aufgeklärten Wien zurück ins enge, engstirnige Bamberg und trifft seine Jugendliebe, die Apothekerin Johanna Wolff wieder. An dieser fiktiven Liebesgeschichte hängt die Historikerin und Bestseller-Autorin Sabine Weigand ihren Roman "Die Seelen im Feuer" auf, der sich dem Thema Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg widmet. Wie das System von Denunziation und Inquisition in Zeiten des Hexenwahns funktionierte, wer von den Geständnissen profitierte und wie der Spuk zum Erliegen kam, all dies erzählt Sabine Weigand packend und historisch fundiert.Wer wissen will, ob die Liebe von Cornelius und der schönen Apothekerin dem Wahn trotzen kann, der sollte sich den Termin Sonntag, 15. Juli, um 20 Uhr vormerken. An diesem Termin liest Sabine Weigand, deren Roman "Die Seelen im Feuer" in einer gemeinsamen Produktion von ZDF und ORF verfilmt wurde, auf Einladung des Ortsverbands Seebachgrund von Bündnis 90/Die Grünen im Gasthaus "Goldener Engel" in Weisendorf Darüber hinaus erzählt Sabine Weigand über ihre Motivation, sich politisch zu engagieren, teilen die Veranstalter mit. Vor Ort gibt es einen Büchertisch mit allen Titeln der Autorin und es besteht die Möglichkeit, sich sein Exemplar signieren zu lassen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.