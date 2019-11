Autorenlesung mit Dinner in der Bücherei

Das Team der evangelischen Gemeindebücherei hatte heuer zum zweiten Mal zu einem Dinner mit Autorenlesung ins "Gasthaus zur Sonne" in Wellerstadt eingeladen. Die Veranstaltung mit der Erlanger Autorin Sabine Kohlert war ein voller Erfolg. Kohlert nahm die Zuhörer mit in die Welt der Märchen und Sagen, wobei sie aus ihrem neuesten Buch "Schloss Fabelstein" vorlas. Bei einem typisch fränkischen Menü ließen sich die Anwesenden von Märchengestalten wie Prinzessinnen, Riesen und Magiern verzaubern. Anschließend konnten die Besucher die Bücher erwerben und diese von Sabine Kohlert signieren lassen. Auch in der evangelischen Gemeindebücherei können Bücher von ihr ausgeliehen werden. Das Team der evangelischen Bücherei bedankt sich nochmals bei der Autorin und der Wirtin für den gelungenen Abend. red