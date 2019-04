Autorenlesung im "Hexenturm"

Die Volkshochschule weist auf einen Vortrag in Zeil hin. Es ist der Albtraum jedes Touristen: Während einer Autotour durch die Türkei werden Gisela und Wilfried Hofmann im Jahr 2016 willkürlich unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet. Von dem folgenden 24-tägigen Nervenkrieg berichten die Weltenbummler aus Thüringen in der Autorenlesung "Gestohlene Freiheit" der Volkshochschule Zeil am Donnerstag, 9. Mai, um 19.30 Uhr im Dokumentationszentrum "Zeiler Hexenturm". Getrennt voneinander kommen beide in Haft. Wilfried hat bis zu 79 Zellengenossen aus 24 verschiedenen Nationen. Ihre Kinder dürfen sie nicht anrufen, die Botschaft nur ein einziges Mal. Auf sich allein gestellt kämpfen sie sich durch die Verhöre, jeden Tag im Ungewissen, wann sie wieder freikommen. Ein Kartenvorverkauf ist eingerichtet in der Postagentur Zeil. Telefonische Anmeldungen sind unter Ruf 09524/850686 bei Petra Hohenberger möglich. red