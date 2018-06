Autoren stellen neuen Bamberg-Führer vor

red



Die beiden Autoren Stefan Fröhling und Andreas Reuß präsentieren am heutigen Mittwoch um 18 Uhr im Stadtarchiv Bamberg , Untere Sandstraße 30A, ihren neuen Bamberg-Führer. Erschienen ist der Band in der Reihe "DuMont direkt". Aufgrund der begrenzten Plätze wird um Vorabreservierungen in der Buchhandlung Collibri, Austraße 12, Telefon 0951/301827-10, gebeten.