Autoren können auch einpacken

Am Samstag, 2. November, zeigt die fränkische Vereinigung "Gruppe 7" ab 11 Uhr Solidarität beim Autorensamstag in der Buchhandlung "Collibri". Was wäre die Kinderbuch-Welt ohne unabhängige Buchhandlungen? Viel, viel ärmer, denn dort ist auch ein unabhängiger Geschmack am Werk. Und dieses Kulturgut will die "Gruppe 7" unterstützen. Sie verbindet Bibliothekare, Autoren, Illustratoren und Verlagsmitarbeiter sowie Schauspieler, die sich alle der Literatur für Kinder verbunden wissen. Im "Collibri" in der Austraße werden sie zwischen 11 Uhr und 17 Uhr Kunden beim Buchkauf beraten, Fragen beantworten, Bücher einpacken und aus ihnen natürlich auch lesen. Kurzlesungen präsentieren um 11 Uhr Andreas Ulich, um 12 Uhr Gudrun Schury, um 13 Uhr Dagmar Geisler, um 14 Uhr Anna-Elisabeth Albrecht, um 15 Uhr Judith Allert und um 16 Uhr Suza Kolb. Rolf-Bernhard Essig bietet dazwischen immer wieder "Doktor Essigs Sprichwort-Sprechstunde" an. Foto: privat