Zwischen Mittwoch und Donnerstag sind drei Reifen eines geparkten Pkw in der Jäckstraße durch einen unbekannten Täter zerstochen worden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 450 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Bamberg unter 0951/9129-210 zu melden. pol