Baiersdorf vor 17 Stunden

Autoreifen in Baiersdorf zerstochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bislang unbekannter Täter einen Reifen eines am Großparkplatz in der Linsengrabenstraße in Baiersdorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) abgestellten Autos besch...