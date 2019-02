Am Donnerstag, 28. Februar, findet um 18.30 Uhr im Rathaus Gerach eine Sitzung des Gemeinderates statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Antrag AC Ebern auf Abhaltung der Autorallye am 8. Juni in Gerach und die Vorstellung der Ausführungsplanung "Am Reckendorfer Weg" durch das Ingenieurbüro Stubenrauch. Weiter geht es um Bauanträge und Bauvoranfragen. red