Autor zum Jubiläum zu Besuch

Das Frobenius Gymnasium Hammelburg feiert im September sein 350-jähriges Jubiläum. Friedhelm Vahsen, emeritierter Soziologieprofessor aus Hildesheim, hat seine Schulzeit in Hammelburg verbracht. Unter dem Titel "Zwischenzeiten - Zeitenwende" hat Vahsen, Abiturjahrgang 1964, ein teilweise autobiografisches Buch veröffentlicht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem spezifischen schulischen und gesellschaftlichen Milieu in der fränkischen Provinz und dem Zeitgeist der 60er Jahre. Die Stadtbibliothek Hammelburg und die Europa-Union haben Professor Friedhelm G. Vahsen am Donnerstag, 26. September, 19 Uhr, zu einer Gesprächs- und Diskussionsveranstaltung eingeladen. Dabei liest der Autor auch aus seinem Buch und beantwortet Fragen. Die Veranstaltung findet bei Weinbau Ruppert in Hammelburg statt. sek