Unter dem Titel "Autor und Held - wer gehorcht wem?" hält Michael Köhlmeier am heutigen Donnerstag um 20 Uhr die vierte Lesung seiner Poetikprofessur an der Uni Bamberg. Wegen des großen Andrangs findet die Veranstaltung im Hörsaal U7/01.05 statt. An die Vorlesungsreihe schließt sich ein internationales, interdisziplinäres Forschungskolloquium zum Werk Michael Köhlmeiers an: Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, Praktiker des Literaturbetriebs und der Autor selbst diskutieren am 12. und 13. Juli in der Villa Concordia über das Werk. red