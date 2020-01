Autor Martin Emge liest aus seinem Buch

Heute Abend lädt die Schönstattbewegung zu einem Leseabend mit Diözesanpräses und Buchautor Martin Emge auf den Marienberg bei Scheßlitz ein. Beginn ist um 19 Uhr im Franz-Reinisch-Haus. Gelesen werden Texte aus dem Buch "Über den Tod hinaus. Lebenswege mit Franz Reinisch". Auch Bilder werden gezeigt. Pater Franz Reinisch, Pallottiner und Schönstattpriester, hatte sich aus seinem christlichen Glauben heraus dem Kriegsdienst der Nazis verweigert und wurde dafür hingerichtet. Im Juni 2019 wurde sein Seligsprechungsprozess in Trier feierlich abgeschlossen. "Die politische und gesellschaftliche Situation in Deutschland, Europa und darüber hinaus empfinden immer mehr Menschen als gefährlich. Umso wichtiger sind Personen wie Franz Reinisch, die uns Orientierung und Halt geben, aber auch Vorbild für Werte sind, die den Menschen in seiner Würde schützen", heißt es vom Veranstalter. red