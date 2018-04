Autor begeisterte am Casi

Kurz vor den Osterferien kam der Autor Fabian Lenk, unter anderem bekannt für die Kinderbuchreihe "Die Zeitdetektive", ans Casimirianum und las aus seinem neuen Buch "Darklands - Im Reich der Schatten" vor.

Die Unterstufenschüler vom Casi hatten das Vergnügen, diesen bekannten Jugendbuchschreiber in der Aula ihrer Schule begrüßen zu dürfen. In zwei Runden begeisterte Fabian Lenk zunächst die 6. Klassen und anschließend die 5. Klassen mit einer abwechslungsreichen Lesung aus seinem neuesten Buch. Dabei verstellte er seine Stimme entsprechend der jeweiligen Rolle so, dass es richtig spannend war, zuzuhören.

Das Buch handelt von verschiedenen Jugendbanden, die nach den katastrophalen Einschlägen eines Meteoritenschauers auf der Erde gänzlich ohne Eltern leben und ums Überleben kämpfen müssen. Im Buch macht sich ein Teil der Jugendlichen schließlich auf die Suche nach Paxtonia, einem Land, in dem alles besser sein soll.

Am Ende der von der Buchhandlung Riemann vermittelten Lesung durften die Schüler Fabian Lenk Fragen stellen. Dabei verriet er, dass er einen Monat zum Planen eines Buches braucht, dann einen Monat zum Schreiben und dass es für manche Bücher sehr schwer war, einen Verlag zu finden.

Außerdem signierte er die von den Schülern mitgebrachten Exemplare. Zum Schluss unterschrieb Fabian Lenk noch das von einigen 5a-Schülern gestaltete Fabian-Lenk-Fan-Plakat und wurde nach einem gemeinsamen Foto mit großem Applaus verabschiedet.

Als Fabian Lenk bereits zu seiner nächsten Lesung nach Thüringen aufgebrochen war und die Schüler der 5a noch einmal im Klassenzimmer auf ihren Plätzen saßen, kamen noch Isabella und Rosanna vom TurnOn-Schulradio und sammelten O-Töne für eine Reportage über diesen gelungenen Besuch des Jugendbuchautors. Am Ende waren sich alle einig: Dieser Tag wird den Schülern sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben. "Darklands" empfehlen sie weiter. Erschienen ist das Buch im Kosmos Verlag und kostet 12,99 Euro. Klasse 5 a