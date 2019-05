Automobil-Club auf "Schusters Rappen"

Der Automobil-Club Verkehr unternimmt am Sonntag, 5. Mai, eine Wanderung nach Höfen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am P+R-Platz B 22/Würzburger Straße. Die Wanderung führt am Krankenhaus vorbei in den ...