Mit roher Gewalt brach ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Zigarettenautomaten auf, der am Sportheim in der Straße Am Mittelkamm angebracht war. Zuvor beseitigte der Täter noch Beleuchtungseinrichtungen mit Bewegungsmelder. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. pol