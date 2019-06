Am Montagvormittag in der Zeit bis etwa 11 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter am Wohnmobilstellplatz auf der Sportinsel einen Stromabnahmeautomaten aufgehebelt. Der Täter entnahm einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag und verursachte einen Schaden von circa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.