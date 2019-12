Automaten am Bahnhof aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag an den Bahnhöfen in Marktschorgast und Ramsenthal im Landkreis Bayreuth zwei Fahrkartenautomaten aufgebrochen. Dabei haben sie einen hohen Sach- und auch Diebstahlsschaden an den Automaten hinterlassen. Der Gesamtschaden dürfte sich auf weit über 10 000 Euro belaufen. Die zuständige Selber Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schwerer Fälle des Diebstahls aufgenommen. Die beiden Tatorte liegen nur etwa 20 Kilometer auseinander.

Zur Aufklärung der Straftaten wird um Zeugenhinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen aus der Bevölkerung gebeten. Die Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Selb lautet: 09287 / 9651 - 0. pol