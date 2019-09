Automat auf Abwegen

Unbekannte Diebe haben zwischen dem 4. und 9. September einen Zigarettenautomaten von einer Wand im Bereich des Georg-Kügel-Rings in Hirschaid entwendet. Bemerkt wurde der Diebstahl erst vergangene Woche vom Automatenaufsteller, berichtet die Polizei. Möglicherweise benutzten die Unbekannten bei der Tat einen Pkw. Der Automat konnte noch nicht aufgefunden werden.

Erst im Juli konnte nach mehreren Festnahmen eine Serie von Diebstählen von Zigarettenautomaten erfolgreich beendet werden. Die ermittelten Tatverdächtigen sitzen derzeit noch im Gefängnis. Maßgeblich für den Fahndungserfolg im Sommer waren Hinweise aus der Bevölkerung.

Daher bittet die Landkreispolizei auch im jetzigen Fall um Zeugenhinweise: Hat jemand zwischen 4. und 9. September verdächtige Personen im Bereich des Georg-Kügel-Rings in Hirschaid gesehen? Wer kann Angaben zu Fahrzeugen oder Personen in diesem Zusammenhang machen? Wer kann Hinweise zum bislang nicht aufgefundenen Zigarettenautomaten geben? Wo wurden ungewöhnlich viele Zigaretten zum Verkauf angeboten? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, zu wenden. red